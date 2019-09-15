اتحاد الكرة يكشف هوية حكم السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم حكام مباراة كأس السوبر سيكون من أوروبا، لكن من خارج صربيا وسويسرا.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 20 من شهر سبتمبر على كأس السوبر موسم 2017/2018 بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال جمال الغندور في تصريحات صحفية: "الاتصالات التي تجريها لجنة الحكام من أجل طاقم السوبر شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا صربيا وسويسرا".

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وتابع "يأتي هذا الأمر بسبب أن أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية".

ويتولى السويسري رينيه فايلر الإدارة الفنية للنادي الأهلي، بينما الصربي ميتشو هو المدير الفني لنادي الزمالك.

واختتم "على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب لإدارة كأس السوبر والإعلان عنه في وقت مناسب".