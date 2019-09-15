لفتة طيبة لكانو سبورت مع محمود الخطيب.. وطلب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدى فينناسيو توماس، مدير نادي كانو سبورت الغيني، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا الاستوائية، قميص الفريق مدون عليه من الخلف اسم الخطيب والرقم 10.

وطلب مدير كانو سبورت تسليم هذا القميص لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مؤكدا أنه أحد أبرز أساطير الكرة في القارة الإفريقية، وأنه يحظى بتقدير كبير لديهم.

وقال توماس، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "الجميع في القارة الإفريقية يعرف النجم الكبير محمود الخطيب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في إفريقيا رغم اعتزاله الكرة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "مواجهة الأهلي أحد أكبر الأندية في إفريقيا ساهمت كثيرا في تسليط الضوء على فريق كانو سبورت حديث العهد بالمشاركة في البطولات، اللعب مع الأهلي شرف كبير للغاية خاصة أنه أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب".

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وأكمل: "الجميع داخل كانو سبورت يتطلع إلى زيارة القاهرة، خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الفريق بزيارة مصر".

وطلب مدير كانو سبورت إبرام اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي في جميع المجالات المتعلقة بالكرة والاستعانة بخبراء من النادي، سواء في مجال التدريب أو التسويق، بالإضافة إلى قطاع الناشئين وإقامة المعسكرات المتبادلة في مالابو والقاهرة.

وأتم مدير النادي تصريحاته لافتا إلى أن كانو سبورت لديه العديد من اتفاقيات التوأمة مع عدد من الأندية في أوروبا في مقدمتهم نادي نانت الفرنسي وسبورتنج براجا وسبورتنج لشبونة في البرتغال، مشددا على أنه يتطلع للتعاون مع الأهلي أكبر الأندية الإفريقية.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت في السنغال بنتيجة (2-0)، ومن المقرر إقامة لقاء العودة في مصر بعد أسبوعين، في مباراة سيكفي فيها المارد الأحمر التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل ضمان العبور إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2019-20).