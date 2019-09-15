الزمالك يتدرب اليوم في السنغال قبل العودة للقاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في حديقة فندق الإقامة بالسنغال في السابعة مساء اليوم وذلك بعد مواجهة فريق جينيراسيون.
وتغادر بعثة الفريق السنغال فيالثانية صباح غدا الإثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية حيث يمكث في مطار كازبلانكا أربع ساعات ترانزيت بعدها يغادر القاهرة ليصل في الرابعة عصر الإثنين.
وخسر الزمالك أمام نظيره جينيراسيون السنغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، بالسنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا.
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