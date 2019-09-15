المصري يفوز على ماليندي برباعية في الكونفدرالية الإفريقية

فاز المصري البورسعيدي على ماليندي بطل زنجبار برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
شهد اللقاء تألق الفلسطيني محمودوادي، الذي سجل هاتريك خلال المباراة، حيث أفتتح وادي التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يسجل حسن وليد الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم عاود وادي التسجيل في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إبراهيم علي هدف ماليندي الأول قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل وادي هدفه الثالث، والرابع للمصري، في الدقيقة 54.
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