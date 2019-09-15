رئيس الزمالك يطمئن على البعثة في السنغال

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على إجراء اتصالا هاتفيا مع إسماعيل يوسف عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال وذلك للاطمئنان على البعثة. السنغال وذلك للاطمئنان على البعثة. وأكد منصور ثقته في قدرة الفريق على التأهل وطالب الجميع بالتركيز في لقاء السوبر المصري لحصد بطولة جديدة للفريق. المصري لحصد بطولة جديدة للفريق. وكان الزمالك قد خسر امام جينيراسيو السنغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في السنغال ذمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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