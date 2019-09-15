شاهد.. مباراة ارسنال وواتفورد بالدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة "الوفد" على تقديم خدمة مميزة، نقدم بث مباشر لمباراة ارسنال وواتفورد، في اللقاء الذي سيجمع

بينهما على ملعب فيكارج رود، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل ارسنال المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل واتفورد المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة.