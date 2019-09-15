إيمري يعلن تشكيل أرسنال أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق لمواجهة واتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أرسنال كالأتي: حراسة المرمى: بيرند لينو. Advertisements خط الدفاع: مايتلاند نيلس، سوكرايتس، ديفيد لويز، كولاسيناك. خط الوسط: جرانيت تشاكا، جندوزي، داني سيبالوس. خط الهجوم: أوزيل، بيبي، أوبامينج.

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