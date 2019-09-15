كورتوا يحلل أداء هازارد في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

حلل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد اداء إدين هازارد لاعب الفريق أظهر قدراته في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، التي أنتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الرابعة منن بطولة الدوري الاسباني "الليجا". وقال كورتوا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد كان قريبًا للغاية من تسجيل هدف في شباك ليفانتي". وتابع: "كان أداءه مميزًا في الهجوم، وقام بإظهار مهاراته القوية والفريدة أمام دفاع الخصم" Advertisements وعن سبب غضبه تجاه هازارد، قال كورتوا: "غضبت منه بسبب فقدانه للكرة مرتين خلال دقائق، لكنه لاعب مميز للغاية". "غضبت منه بسبب فقدانه للكرة مرتين خلال دقائق، لكنه لاعب مميز للغاية". هازارد غاب عن ريال مدريد في أول 3 جولات للإصابة، وعاد أخيرا ضد ليفانتي ولعب كبديل لمدة 30 دقيقة. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط جمعهما من 4 مباريات.

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