تعرف على مدة غياب النني عن بشكتاش

أكد نادي بشكتاش أنه سيفتقد لخدمات محمد النني لاعب وسط المنتخب المصري لمباراتين وذلك لطرده من مباراة غازي عنتاب أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي.
وأكدت صحيفة "توركش فوتبول" التركية أن محمد النني سيعاقب بالإيقاف لمباراتين بعد حصوله علي البطاقة الحمراءعقب مواجهة أمس التي أسفرت عن خسارة بشكتاش بنتيجة 2-3.
ويستعد بشكتاش لملاقاة باشاك شهير وطرابزون سبور ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من مسابقة الدوري التركي.
وسبق أن تعاقد بشكتاش مع محمد النني لموسم عليسبيل الإعارة قادماً من أرسنال خلال فترة الأنتقالات الصيفية الأخيرة مع وجود بند بأحقية الشراء.
وقد عاني النني من عدم المشاركة مع أرسنال، عقب خوضه 17 مباراة فقط في الموسم الماضي، من بينها 8 مباريات في النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي والتي توج بها مانشستر سيتي، مع غيابه عن مباريات نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول في الموسم الحالي.
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