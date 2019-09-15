حكام أجانب لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

بدأت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور اجراء اتصالات مع الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب.

وصرح الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأن الاتصالات التي تجريها

اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية ، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات

ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

وأشار الكابتن جمال الغندور إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك ، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام و مجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.