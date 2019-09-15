نجم المصارعة الصاعد جمال عبدالناصر: تكريم الرئيس أكبر حافز لتحمل الصعاب ورفع علم مصر

يعد جمال عبدالناصر لاعب منتخب مصر لناشئي المصارعة أحد اللاعبين الواعدين فى الرياضة المصرية، وهو ما تؤكده نتائج اللاعب فى البطولات التى شارك فيها وآخرها تتويجه ببرونزية الألعاب الأفريقية التى فازت البعثة المصرية بلقبها بعدما حطمت كل الأرقام القياسية المسجلة فى تاريخ هذه الدورات.

وحصل عبدالناصر على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة أثناء تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ضمن بعثة مصر التي تم تكريمها على هامش مؤتمر الشباب، ليواصل ابن منطقة مصر القديمة المولود فى أسرة متوسطة تحدى الظروف الصعبة من أجل تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية أوليمبية ويتمسك بالأمل رغم كثرة المعوقات التى تواجهه، وقد نجح فى تحقيق العديد من الألقاب حيث توج بذهبية بطولة أفريقيا عامى 2014 و2015 وحقق المركز السابع فى بطولة العالم عام 2015، كما حقق فضية بطولة أفريقيا عام 2016 قبل أن يحصد الذهبية عام 2018، وهو نفس العام الذى حقق فيه ذهبية البطولة العربية، كما توج بلقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية عام 2018، وفضية بطولة أفريقيا عام 2019

وبرونزية منافسات الكبار فى نفس العام.

كيف ترى تكريم الرئيس السيسي وما هو شعورك بعد الحصول على وسام الجمهورية ؟

التكريم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة طاقة نور انارت الطريق امامي فبرغم الأزمات اللتي أعاني منها إلا أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحصول على وسام الجمهورية يمثل دفعة معنوية كبيرة وحافزا لتحمل الصعاب من أجل رفع اسم مصر.

التقت «الوفد» مع اللاعب الذى تحدث عن احلامه وطموحاته وأبرز المعوقات التى تواجهه.

< كيف اخترت رياضة المصارعة.. ولماذا؟

- بدأت ممارسة الرياضة بالصدفة منذ 12 عاما بعدما ذهبت إلى مركز شباب أبوالسعود المجاور لمنزلى مع بعض أصداقائى وأثناء تجولى فى المركز شاهدت فريق المصارعة يتدرب، جذبنى التدريب بشدة وقررت المشاركة معهم وعقب المران فوجئت بالمدرب يطلب منى عمل اشتراك فى النادى والانتظام مع الفريق.

< من أول شخص اقتنع بموهبتك فى المصارعة وشجعك على الاستمرار؟

- عبداللطيف حنفى عاشور شيخ مدربي مصر عليه رحمة الله هو من من شجعنى وتنبأ بأنى سأصبح بطلا.

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< ما أهم إنجاز حققته حتى الآن؟

- حققت العديد من البطولات فى مسيرتى حتى الآن ولكن أهم إنجاز فى حياتى لم أحققه بعد فأنا ما زلت أحلم بالكثير وما زالت سنى صغيرة وأحلم بلقب بطولة العالم وبميدالية أولمبية.

< وما خطوتك المقبلة؟

- رغم أننى لم أتأهل بعد إلا أننى أستعد للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 إن شاء الله حيث أن بطولة أفريقيا المؤهلة ستقام فى مارس المقبل وآمل التأهل من خلالها.

< كيف تسعى إلى تحقيق حلمك؟

- لدى أحلام وأهداف كثيرة أتمنى تحقيقها، لكن أهلى ظروفهم المادية صعبة وأنا أساعد فى مصاريف البيت، وقد تولدت مشكلات كثيرة بينى وبين والدى بسبب هذا الأمر فهو يريدنى أن أتفرغ للعمل وأترك المصارعة وهذا صعب جدا عليا بعدما وصلت إلى منصات التتويج، وأحياناً أضطر للاستدانة من أجل السفر والمشاركة فى المعسكرات.

< وأين دور اتحاد المصارعة فى مساندتك ودعمك؟

- الاتحاد لم يساعد اللاعبين وأنا منهم حتى الآن لدرجة أننا لم نحصل على رواتبنا، ولم يتم صرف جنيه واحد ضمن خطة الإعداد لطوكيو 2020 برغم أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت الدعم للاتحاد وهو ما تسبب فى عدم قدرتنا على السفر سواء للبطولات أو معسكرات الإعداد.