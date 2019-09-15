مانويل نوير يرد على انتقادات تير شتيجن

رد الحارس الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ على الانتقادات التي وجهها له مواطنه أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة في الفتره الماضية.

وأجاب نوير خلال تصريحات صحفية عن إذا سمع ما قاله شتيجن في الفترة الأخيرة قائلًا "بالطبع سمعت ما قاله شتيجن، ولم يعجبني ذلك،

لأنه لم يقل لي ذلك مباشرة".

وأضاف"نحن فريق، ويجب أن نفعل كل شيء للفوز، وهذه التصريحات من شتيجن لا تساعد، بصراحة أعتقد أن السبب الوحيد منه أنني ألعب بشكل جيد".