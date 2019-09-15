رد الحارس الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ على الانتقادات التي وجهها له مواطنه أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة في الفتره الماضية.
وأجاب نوير خلال تصريحات صحفية عن إذا سمع ما قاله شتيجن في الفترة الأخيرة قائلًا "بالطبع سمعت ما قاله شتيجن، ولم يعجبني ذلك،لأنه لم يقل لي ذلك مباشرة".
وأضاف"نحن فريق، ويجب أن نفعل كل شيء للفوز، وهذه التصريحات من شتيجن لا تساعد، بصراحة أعتقد أن السبب الوحيد منه أنني ألعب بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مانويل نوير يرد على انتقادات تير شتيجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.