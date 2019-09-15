جميع صفقات أهلي جدة في صيف 2019

نرصد لكم جميع صفقات نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي أشرف عليها المدير الفني الكرواتي “برانكو إيفانكوفيتش” قبل أن يتعرض للإقالة في منتصف شهر سبتمبر الجاري بسبب تدني النتائج في افتتاح دوري “محمد بن سلمان للمحترفين” موسم 2020/2019.

ويوصف سوق أهلي جدة من وسائل الإعلام السعودية بالأفضل على الإطلاق، حيث شهد التعاقد مع نخبة من ألمع اللاعبين المطلوبين في أوروبا، من بينهم النجم الجزائري الفائز بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة قبل شهرين “يوسف بلايلي” القادم من بطل دوري أبطال أفريقيا بالموسمين الماضيين “الترجي التونسي”.

برانكو حظى بسوق صيفي مذهل لم يحظ به أي مدرب آخر من مدربي أندية القمة في الدوري السعودي، فقد اقتصد الهلال قدر المستطاع بعدما أنفق ما يزيد عن تسعة ملايين دولار لشراء البيروفي “آندريه كاريو” من بنفيكا، وواصل النصر اعتماده على نفس التشكيلة التي تُوج بها بلقب الدوري الموسم الماضي.

Advertisements

مع ذلك، لم يُقدم أهلي جدة المستوى المنتظر من جمهور خلال الجولات الافتتاحية للموسم، ليتم التضحية ببرانكو يوم السبت 14 سبتمبر بسبب الخسارة أمام الوحدة.

موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة أهلي جدة السعودي بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي 2019، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن قلعة الراقي في السوق.

الجدول يتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، يشمل الجدول الصفقات التي تمت بشكل رسمي فقط.