رياضة | عاجل.. الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة ضد الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة ضد الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى الزمالك اليوم، عن موقف نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، من المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي، الجمعة المقبل على ملعب برج العرب، بعدما كان قد تعرض اللاعب لإصابة خلال نهائي كأس مصر ضد بيراميدز، والذي توج به الفارس الأبيض بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وأعلن الزمالك، عن جاهزية "شيكابالا" بشكل تام لمباراة القمة، وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن اللاعب تماثل للشفاء وسيقود الفريق في مباراة السوبر.

وغاب الأباتشي عن قائمة الزمالك فى رحلة السنغال أمام جينيراسون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت أمس، وانتهت بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

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وخضع شيكابالا في الفترة الماضية لبرنامج تدريبى منفرد طوال الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الأهلى بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الخلفية، وذلك بعدما أكد الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، والذي يعول عليه الكثير، أهمية تواجد شيكا فى هذه المباراة فى ظل تألقه ونجاحه فى قيادة الفريق للفوز على بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري:

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة نارية مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب في مباراة السوبر المصري 2017-2018، حيث يتواجد الأهلي كونه بطل الدوري، بينما يشارك الزمالك كبطل كأس مصر 2018 والذي توج به على حساب سموحة بركلات الجزاء، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد مباراة السوبر المصري للموسم المنتهي 2018-2019 وسيكون أيضا بين الفريقين بعدما فاز الشياطين الحمر بالدوري وتوج الزمالك بالكأس من جديد عبر بوابة بيراميدز بثلاثية نظيفة، وكان اتحاد الكرة قد أكد على إقامة اللقاء في ملعب برج العرب وبحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز في أخر لقاءاته على كانو سبورت الغيني بالأمس بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر الزمالك على يد بطل السنغال بهدفين مقابل هدف.