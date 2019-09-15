رياضة | 3 أسباب تدعو للإيمان بريال مدريد.. تعرف عليها

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني بدأ يستعيد توازنه شيئًا فشيئًا، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وحقق الأبيض الملكي، أمس السبت، فوزًا هامًا أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الرابعة من بطولة الليجا.

وأضافت صحيفة "ماركا" أنه بعد موسم 2018/19 المُحبط، فإن جماهير ريال مدريد وجدت سبباً للإبتسامه مُجدداً بعد اداء كُلاً من كريم بنزيما، خاميس رودريجيز وايدين هازارد. Advertisements ومن الجدير بالذكر ان الفرنسي بنزيما قد أخذ عادة التسجيل بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبعد تسجيله 30 هدفاً في جميع البطولات الموسم الماضي، فقد سجل 4 أهداف هذا الموسم في أول 4 مُباريات رسميه مع الفريق الأبيض. وفي السياق ذاته فإن بنزيما هو المهاجم الأول لدى زين الدين زيدان، وفي عمر الـ 31، هو أكثر نُضجاً أمام المرمى، حيث انه سجل 152 هدفاً في اللاليجا، هذا الرقم الذي يجعله في المرتبه الـ 19 لـ أكثر من سجلوا في تاريخ اللاليجا. في نفس الوقت، فإن خاميس رودريجيز قدّم واحدةً من أفضل مُبارياته بالقميص الأبيض، خالقاً العديد من الفرص، وصانعاً الهدف الثاني للفريق من تسجيل بينزيما، ومن ثم فإن غياب الكرواتي لوكا مودريتش للأصابه حثّ زيدان لوضع الكولومبي كلاعب وسط ثالث، وهذه الخطوه أنتجت ثمارها سريعاً. وعلى الرغم من انه كان قريباً من أبواب الرحيل هذا الصيف، الا ان خاميس يُعد الان أحد افضل الصفقات بجانب البلجيكي هازارد، الذي ظهر لأول مره في لقاء السبت امام ليفانتي، دخل بديلاً، لم يُسجل ولكنه أظهر أهميته للفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الثلاثي، الفرنسي كريم بنزيما، والكولومبي خاميس روديجيز والبلجيكي إيدين هازارد، يعدوا ثلاثة أسباب تدعو للإيمان بريال مدريد.