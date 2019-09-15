رياضة | برشلونة وصفقة ريال مدريد المُستحيلة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة وصفقة ريال مدريد المُستحيلة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة فلورنتيو بيريز، إلى الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف المرينجي من أجل العودة للسيطرة من جديد على البطولات.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال"، عن تفاصيل نادي ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يتمسك بالتعاقد مع لاعب باريس، كما أن اللاعب نفسه يرحب بارتداء القميص الأبيض.

وكشف الموقع أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، وهو هدفًا وشرطًا رئيسيًا للنجم الفرنسي ليتخذ خطوة الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء نحو سانتياجو برنابيو في صيف عام 2020.

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وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن إدارة برشلونة تدرس التراجع عن صفقة "نيمار" واستهدا التعاقد أيضًا مع كيليان مبابي، حيث يروا أنه اصغر سنا ولا يعاني من الاصابات المتكررة كما أنه لن يحدث انقساما في برشلونة حال التعاقد معه.

وعلق موقع "ديفينسا سنترال" علي أنباء تفكير برشلونة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي ، مؤكدًا أن هذا أمرًا مستحيلا، بالنسبة لنادي برشلونة، مؤكدًا أن ريال مدريد الأقرب لضم "مبابي"، مشيرًا إلي أن حلم فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع اللاعب في الصيف القادم قد يحدث إذا فاز المهاجم الشاب مع باريس بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة حقق فوزًا كبيرًا على فالنسيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز ريال مدريد بصعوبة على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".