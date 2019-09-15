رياضة | سمالوط يتعاقد مع سلامه وجمال استعدادا للموسم الكوي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمالوط يتعاقد مع سلامه وجمال استعدادا للموسم الكوي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سمالوط، أحد أنديه القسم الرابع، برئاسه أحمد محمد ابوالحسن في التعاقد مع الثنائي عبدالرحمن سلامه، ومصطفي جمال، من أجل تدعيم الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي تصريح لـ "الخليج 365 الرياضي" : قال مينا عبدالله المدير الفني لسمالوط بأنه قد التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن سالم في صفقه إنتقال حر مشيرا إلى أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر وسبق له الإنضمام إلى أنديه المنيا، وتليفونات بني سويف، ومطاي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق سمالوط في صفقه انتقال حر، كما أن اللاعب مصطفي جمال قد سبق له اللعب مع نادي مطاي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق سمالوط.

وكذلك تم التعاقد مع اللاعب مصطفي جمال قادما من نادي مطاي، ويسعي فريق سمالوط بقيادة مينا عبدالله ، من تحقيق الهدف الأسمى للفريق، وهو الصعود لدوري القسم الثالث.

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وكان مجلس إدارة نادي سمالوط قد تعاقد مع مينا عبدالله، كمديرا فنيا للفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، 2019\2020 يعاونه كل من اشرف حلمي مدرب عام، وعبدالرحمن سيد مدرب

وكان قبل إتمام تلك الصفقه كان مجلس إدارة نادي سمالوط قد تعاقد مع كل من كريم متولي لاعب صدفه، وسكر ابوقرقاص ، وسمالوط سابقا، وصابر سيد لاعب البداري، وشبان أسيوط السابق ،محمود ناصر ومحمد إبراهيم لاعب الفكرية.

ويذكر أن مينا عبدالله عمل من قبل بنادي مطاي، ونادي السكه الحديد،ونادي نقل المنيا، ونادي سمالوط، ونادي القيس ،ونادي ناصر الفكرية، كما حصل علي دراسات من أكاديمية العلوم لتربية البدنية الي جانب حصوله على الرخصه CوB .من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.