رياضة | الزمالك يحدد موعد مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحديد يوم ٢٩ سبتمبر الجاري لمباراة العودة بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعود بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء الاستعدادات لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر المصري.

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الخسارة التي تعرض لها الابيض اليوم امام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميتشو عبر انتهاء المباراة : الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم خارج الأرض مهم جدا، وكان ممكنا احراز هدف ثانٍ.

وأضاف : الزمالك لعب على الاستحواذ مشيرا إلى أن الهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة.. وكذلك في مباراة السوبر المصري.

واكد المدرب الصربي على أنه واجه فريقا محترما يلعب كرة جيدة.. موجها الشكر للكرة السنغالية وعلينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى.

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وقد تعرض الزمالك للخسارة من جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد سجلة البديل مصطفى محمد في الدقيقة ٧٤ من عمر اللقاء.

حيث تقررالمقر ان تقام مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في مصر يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

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نجح فريق جينيراسون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة. نجح فريق جينيراسون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة. مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا