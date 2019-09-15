رياضة | خاص بالصور.. كؤوس مانشستر سيتي تحت سفح الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالصور.. كؤوس مانشستر سيتي تحت سفح الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على صور خاصة لزيارة وفد فريق مانشستر سيتي لمنطقة أهرامات الجيزة يوم الجمعة الماضي، في إطار جولة الفريق الترويجية لكأس الدوري الإنجليزي في مصر حيث زار الوفد عدة معالم أثرية منها الأهرامات والمتحف المصري.

ووصلت الكؤوس إلى مصر الخميس الماضي، وهي الكؤوس التي فاز بها مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي، والجولة ضمن حملة التقارب مع جماهير النادي السماوي في كل أنحاء العالم.

كؤوس الدوري الإنجليزي الممتاز، تظهر في الصورة على سفح أهرامات الجيزة، حيث حرص فريق تسويق النادي على التقاط هذه الصورة، والتي اعتبرها من أبرز جولات النادي حيث يمثل الهرم العجيبة الباقية من عجائب الدنيا السبع.

ويعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع، وتبلغ عدد أحجاره 2 مليون 300 ألف حجر، واشترك في بناؤه 25 ألف عامل، واستغرقت فتر البناء مت يقرب من 20 عامًا، وقد أمر الملك خوفو مهندسيه، ورجال دولته بتوفير كل وسائل الراحة والحماية لعمال الهرم فهو لم يبنى بالسخرة، والمهندس العبقري حم إيونو يعتبر واحدًا من أشهر المعماريين في مصر القديمة، بل وفي والعالم القديم والتاريخ ككل.

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واسمه يعني "خادم إيونو" أي "خادم مدينة إيونو"، وهي مدينة هليوبوليس "مدينة الشمس"، وحاليًا تحولت إلى المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظرًا لأهمية مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام، ومشاركة حم إيونو في بناء المشروع المعماري الجبار هرم الجيزة الأكبر، كانت من أهم إنجازاته المعمارية في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة مصر القديمة معماريًا.

من الجدير بالذكر أن حم إيونو، كمشرف على الأعمال الملكية في عهد الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، قد ساهم في بدايات بناء الهرم الأكبر، غير أن من أتم بناء الهرم هو المهندس المعماري المعروف عنخ حاف الذي كان المهندس المعماري للهرم الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفقًا لبرديات وادي الجرف، التي تعتبر الاكتشاف الأثري الأكبر على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، ومقبرة حم إيونو تقع في جبانة الجيزة وهي من أكبر وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة.

حم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن الأمير نفر ماعت وزوجته "أتات" التي توجد مقبرتهما في منطقة ميدوم في بني سويف، ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم في ألمانيا واحدًا من أروع الإبداعات الفنية في مصر الفرعونية، وهو تمثال يمثل حم إيونو جالسًا في هيئة طبيعية بجسد مترهل كأحد أهم العلامات الفنية في المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية قاطبة.

ويظل اسم المهندس العبقري حم إيونو حاضرًا في ذاكرة مصر والعالم كله بسبب إعجازه الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، هرم الجيزة الأكبر.