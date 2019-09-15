رياضة | كريم بنزيمة "هداف" من طراز رفيع في سانتياجو بيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بنزيمة "هداف" من طراز رفيع في سانتياجو بيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا مهما على ليفانتي أمس السبت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في المواجهة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقا للتقارير الإسبانية فإن ريال مدريد تجاوز عتبة 3800 هدفا على أرضه في الليجا، وتصدر كريم بنزيمة قائمة الهدافين في الديار في هذه المسابقة برصيد 98 هدفا.

مع الهدف الأول لبنزيما في الفوز 3-2 ضد ليفانتي، وصل ريال مدريد إلى هدفه رقم 3800 في الليجا على أرضه. سجل الفرنسي أيضاً الهدف الثاني في المباراة، في حين سجل كاسيميرو الهدف الثالث للمدريديستا، يصل الفريق الأبيض إلى ذلك الرقم بعد خوضه 1421 مباراة على أرضه في 89 نسخة من المسابقة.

وجاء أفضل سجل تهديفي في الديار في الليجا 1989-90، عندما سجل الفريق 78 هدفاً، يليه الموسمين 2011-12 و2015-16، عندما سجل 70 هدفاً.

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أما لاعب الفريق الحالي الأكثر تسجيلاً للأهداف من أصل 3802 هدفاً، فهو بنزيمة. سجل الفرنسي 98 هدفاً في 160 مباراة. جاء أكبر انتصار للفريق الأبيض على أرضه في عام 1960 عندما هزم إلتشي (11-2) في حين يعد إسبانيول ضحيته المفضلة (238).

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