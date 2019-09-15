لماذا يرفض يورجن كلوب ارتداء بدلة خلال المباريات؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشتهر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بزيه الرياضي الكامل، وقبعته وحذائه المريح، وائما ما يقف بشغف وترقب قريبا من خط الملعب، خلال مباريات فريقه.

كلوب حاول ارتداء بدلة رسمية في السابق، خاصة في المناسبات الكبيرة، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، الذي بلغه مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه أكد بعدها أن هذا الأمر لن يتكرر مجددا.

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كلوب قال في تصريحات له: لديّ بدلة لحفلات الأعراس ومراسم العزاء، سأرتديها في حال طُلب مني لسبب ما، ولكنني لا أحب ارتدائها.. ليس لديّ سبب لارتداء البدلة، لا أشعر بالراحة ولا أستطيع التنفس بشكل طبيعي.

وأضاف، لا أريد التفكير بمظهري قبل المباراة، لذا يسعدني أن يختار لي مسئول الملابس الرياضية طقما رياضيا أستطيع ارتداءه بسرعة.

آخر مرة ارتدى فيها كلوب بدلة رسمية، كانت في موسم ليفربول الأول ببطولة اليوروبا ليج، موسم 2015-2016.. وبالرغم من بساطة زيه التدريبي، إلا أن كلوب أصبح أيقونة تدريبية بمظهره الرياضي وقبعته ونظارته التي لا تفارقه، وشغفه الكبير مع أحداث المباراة.

ولتأكيد رفضه التام لفكرة البدلة، لم يتخل المدرب الألماني عن زيه الرياضي حتى في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام توتنهام، والتي حقق لقبها، مرتديا القبعة والطقم الرياضي البسيط.