شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لقد أظهر خاميس أنه لاعب جيد والان مع التفاصيل

الهشاشة الدفاعية لريال مدريد لا تخص زين الدين زيدان ، وهو واثق من أن الأمور ستتحسن مع تقدم الوقت.

زيدان كان حريصًا على التحدث أكثر حول القضايا التي تم تطويرها ، واحتفظ بالثناء على جيمس رودريغيز الذي كان سابقًا غير مفضل.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة "إنه لاعب جيد للغاية. لديه الكثير من الجودة ولكن في النهاية كان ينقصه جسديًا بعض الشيء. لقد قدم كل شيء على أرض الملعب وانتهى به المطاف.

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وتابع: " أنا سعيد له. "تقدم 3-0 أصبح 3-2 ضد ليفانتي وكاد أن يفقد تقدمه بالكامل ولكن لإنقاذ كوتا [الدفاع] لا يقلقني "،

أضاف المدرب" "لكن علينا أن نتحسن وسنفعل. أعلم أننا سنحقق المزيد من الأهداف وتنازلنا عن عدد أقل. "في اللعبة ككل ، دعا زيدان لاعبيه إلى الحفاظ على المستوى الذي أظهروه في الشوط الأول ، مما جعلهم يمسكون بثلاثة أهداف في نهاية الشوط الأول".

وأكمل: لقد أقر أن الشوط الثاني كان أكثر تعقيدًا ، خاصة في البداية ، "عندما يسجل الخصم في البداية ، يكون الأمر صعبًا." لكننا نشعر بالرضا النصف الأول كان رائعًا. كان لدينا أهداف واللعب الجيد والإبداع. يجب أن نحاول الحفاظ على هذا الأمر لمدة 90 دقيقة.

وأنهى: "لقد لعب عدن هازارد أول ظهور له مع لوس بلانكوس وأظهر لمحات عما سيحدث." لقد كان مباشرًا جدًا عندما يكون لديه الكرة "، علق زيدان." لكن ما يحتاجه الآن هو لتدريب أكثر. لقد تدرب فقط أربع مرات مع الفريق. "