شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحقق الزمالك في الإياب الأفريقي بعد الخسارة 2-1 ذهابًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسارة غير متوقعة تعرض لها فريق الكرة بنادي الزمالك، المُنتشي بلقب كأس مصر، وذلك في ذهاب دور الـ32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل هدف على يد مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يكفيه الفوز بهدف نظيف من أجل العبور لمرحلة المجموعات والتأهل على حساب بطل السنغال خلال مواجهة العودة بالقاهرة.

وخسر الزمالك بنتيجة (2/1) في 6 مناسبات سابقة بمرحلة الذهاب خارج ملعبه على مدار تاريخ مشاركاته الأفريقية في الأدوار التي تُلعب بنظام الذهاب والاياب، وخلال المرات الستة نجح في تخطي العقبة في 5 منهم وسقط في فخ الوداع القاري في مرة وحيدة.

في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 1986 خسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام كاون ياوندي بالكاميرون، ولكنه نجح في إقصاء بطل الكاميرون وبلوغ النهائي بثنائية نظيفة بالإياب في القاهرة.

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من جديد يخسر الزمالك بنتيجة 2/1 في موقعة الذهاب خارج مصر، وذلك بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 1993 على يد كايزرتشيفز الجنوب أفريقي، وعاد بطل مصر للفوز في القاهرة بهدف وحصد بطاقة الترشح.

يواصل الزمالك تفوقه بعد الخسارة خارج الديار بهدفين مقابل هدف في الذهاب، فيحقق لقب دوري الأبطال 1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيري بركلات التنرجيح بعدما فاز بنفس النتيجة التي خسر بها خلال لقاء العودة بالقاهرة.

من جديد يحقق الفارس الأبيض لقب بعد خسارة بهدفيت مقابل هدف خارج حدود ملعبه في الذهاب، حيث هُزم أمام يوهانج الكوري بذهاب الأفروآسيوي عام 1997، وصحح الأوضاع في القاهرة وانتصر بهدف وحيد وعانق الكأس.

ويشهد ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 1999 على خسارة الزمالك في الذهاب على يد كوارا النيجيري بنتيجة (2/1) ويُعوض بطل مصر في لقاء الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة منحته التأهل للدور التالي عن جدارة.

المرة الأخيرة التي خسر خلالها الزمالك بنتيجة 2/1 على ملعب منافسه في الذهاب خلال مشواره القاري كان في مواجهة ولايتا ديشا الإثيوبي بدور الـ32 للكونفيدرالية 2018، وهي المرة الوحيدة التي تعرض خلالها الفريق لهذه الخسارة دون القدرة على إزاحة منافسه في الإياب، ففاز الزمالك بالقاهرة بهدفين مقابل هدف أيضاً ولكن ركلات الترجيح أطاحت به خارج السباق.

ترى هل ينجح الزمالك في إعادة السيناريوهات الخمسة المضيئة والتعويض أمام جينيراسيون فوت السنغالي أم يكرر واقعة ديشا الأليمة؟