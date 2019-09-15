شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للاسكوش 24 أكتوبر تحت سفح الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مصر بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020 «سي أي بي»، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للأسكواش للرجال «سي أي بي» والتي كانت تقام قديما تحت مسمى بطولة الأهرام للاسكواش، والتي ستقام تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 24 اكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وتعد أحد جسور وأدوات تنشيط السياحة.

وقال عمرو منسي مدير البطولة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه للمرة الأولى التي تتعدي فيه مجموع جوائز بطولة السيدات والتي تبلغ 430 ألف دولار جوائز بطولة الرجال التي تبلغ مجموع جوائزها 185 ألف دولار.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، أن احتضان مصر لتلك البطولة التي يشارك بها نحو 25 دولة يمثل عودة جديدة لتنظيم مصر للبطولات العالمية للاسكواش وتحت سفح أهرامات الجيزة.

Advertisements

ومن جهته قال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، إن مشاركة البنك في رعاية البطولة يعود للدور المجتمعي الذي يلعبه البنك في المجتمع، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الجوائز بالبطولتين والتي تتعدي الـ750 ألف دولار يعود إلى المكانة التي باتت عليها رياضة الاسكواش بمصر، متمنيا أن تنضم لعبة الاسكواش إلى الألعاب الأوليمبية قريبا.

وأشار إلى أن تنظيم تلك البطولات يؤكد على الإنجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال الاسكواش، حيث استحوذ اللاعبين المصريين على أعلى التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة أمنة قادرة على تنظيم الأحداث والبطولات العالمية.

وأكد المشاركون بالمؤتمر أن البطولة تمثل فرصة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة حيث يتم تسليط الضوء على البطولة من مختلف دول العالم، كما تؤكد على حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر وقدرتها على استضافة أكبر الفاعليات العالمية.

حضر المؤتمر الصحفي وقرعة البطولة كل من عاصم خليفة رئيس اتحاد الأسكواش، وليي ميتشل رئيس العمليات بالاتحاد الدولي للاسكواش، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، وأحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وعلي فرج المصنف الأول عالميا بلعبة الاسكواش، ورنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا للسيدات.

يشار إلى أن البطولة تقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة وبنك سي أي بي.