شكرا لقرائتكم خبر عن «كانو سبورت» يُهدي رئيس الأهلي القميص رقم 10.. «أبرز أساطير الكرة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام فينناسيو توماس، مدير نادي كانو سبورت بإهداء طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، قميص نادي كانو سبورت مدون عليه من الخلف «الخطيب ورقم 10».

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، طلب مدير كانو سبورت تسليم هذا القميص للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مؤكدا أنه أحد أبرز أساطير الكرة في القارة الأفريقية وأنه يحظى بتقدير كبير لديهم.

وقال مدير كانو سبورت أن الجميع في القارة الأفريقية يعرف النجم الكبير محمود الخطيب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أفريقيا رغم اعتزاله الكرة منذ فترة طويلة.

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وأشار إلى أن مواجهة الأهلي أحد أكبر الأندية في أفريقيا ساهم كثيرا في تسليط الضوء على فريق كانو سبورت حديث العهد بالمشاركة في البطولات، مؤكدا أن اللعب مع الأهلي شرف كبير للغاية، خاصة أنه أحد أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال في نسخته الحالية.

وقال إن الجميع داخل نادى كانو سبورت يتطلع إلى زيارة القاهرة خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الفريق بزيارة مصر.

وطلب مدير كانو سبورت إبرام اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي في جميع المجالات المتعلقة بالكرة والاستعانة بخبراء من النادي؛ سواء في مجال التدريب أو التسويق، بالإضافة إلى قطاع الناشئين وإقامة المعسكرات المتبادلة في مالابو والقاهرة.

وأشار إلى أن كانو سبورت لديه العديد من اتفاقيات التوأمة مع عدد من الأندية في أوروبا في مقدمتهم نادي نانت الفرنسي وسبورتنج براجا وسبورتنج لشبونة في البرتغال، مشددا على أنه يتطلع للتعاون مع الأهلي أكبر الأندية الأفريقية.