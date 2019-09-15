شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشارك في اختيار خليفة لـ«آل الشيخ» في رئاسة الاتحاد العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يغادر القاهرة ظهر اليوم الأحد، دكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودكتور أحمد عبدالله، عضو اللجنة، في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية، لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي لكرة القدم، التي تعقد غدا، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ.

وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، من المقرر أن يعود وفد الاتحاد المصري إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء.