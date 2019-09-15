شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة»: هدفنا الفوز بالسوبر.. وثقة جماهير الأهلي وسام على صدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمد مجدي «قفشة»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق خارج ملعبه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على استاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وأوضح «قفشة» أن الأهلي استحق الفوز في هذه المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفني، مشيرا إلى أن عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي خلال شوطي المباراة.

وأضاف اللاعب المنضم حديثا للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من مهمة الأهلي بشكل كبير في لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطي هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأكد قفشة أنه سعيد بثقة الجهاز الفني فيه، مشيرا إلى أن «فايلر» المدير الفني للفريق كان حريصا على الحديث معه خلال الأيام الماضية وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة .

وقال: «أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع».

وأكمل: «خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب».

وأشار إلى أن الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي، في مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير.

وعن ثقة الجماهير فيه قال قفشة: «ثقة جماهير الأهلي ودعمها أكبر وسام على صدري منذ انضمامي للفريق، وهي في نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذي أقدمه في كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا».