شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يتحدث عن أزمته مع «صلاح»: أحيانًا عليك قول أشياء وجهًا لوجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن أزمته مع زميله المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن تلك الأشياء تحدث في كرة القدم.

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كان «ماني» قد أبدى غضبه من زميله المصري أثناء استبداله خلال مباراة ليفربول وبيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بعدما تجاهل «صلاح» التمرير له في كرة كان هو يقف فيها في موقف أفضل، إذ اختار «الملك المصري» أن يراوغ المدافعين إلا أنه خسر الكرة.

وقال «ماني» في حديث لقناة Canal+ الفرنسية: «الأزمة مع صلاح؟.. لقد تم نسيانها»، مضيفًا: «هذه أمور تحدث في كرة القدم، أحيانًا عليك قول أشياء وجهًا لوجه».

وأضاف: «أحيانًا يحدث أنه لا يتم التمرير لي، ولكننا تصالحنا وعدنا أصدقاء جيدين كما كنا من قبل».