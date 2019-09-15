شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي الأهلي والزمالك» أشرس من «الـريال وبرشلونة» في تصنيف «ميرور» (القائمة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
صنفت صحيفة «ميرور» البريطانية المنافسة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك ضمن أشرس 20 ديربي، فيما احتلت مركزًا متقدمًا في قائمة ضمت 20 قمة كروية عالمية.
واختارت الصحيفة البريطانية الشهيرة القمة المصرية لتأتي في المركز الثالث في القائمة التي أعدتها، موضحة أسباب اختيارها قائلة: «الكرة المصرية في حالة صعود مجددًا، وقمة القاهرة أشرس من أي وقت مضى»، وأخطأت الصحيفة في الإشارة إلى تاريخ إنشاء النادي الأهلي، إذ كتبت أنه أنشئ في 1909 فيما يعود تاريخ إنشائه الصحيح إلى 1907، فيما لفتت إلى أنه ساهم في الحركة الوطنية في بلاده منذ بدايته متطلعًا إلى التخلص من تأثير الاستعمار.
وأضافت: «وفي المقابل، وضع منافسة الزمالك المصريين والأوروبيين معًا في الفريق نفسه، والتي كانت أيديولوجيًّا مختلفة كليًا عن تلك التي آمن بها الأهلي».
وتابعت الصحيفة البريطانية: «أيام القمة عادة ما تشهد حالات شغب واشتباكات مع الأمن، وزاد الأمر بعدما شهدت البلاد ثورة وعددا من المواقف التراجيدية تسببت في إلغاء الدوري المصري. لقد انتقلت المباريات في السابق إلى ملاعب محايدة وتتم الاستعانة فيها بحَكَم أجنبي للسيطرة على الأمور».
وجاء ترتيب الدربيات الأشرس في العالم كالآتي:
- مباراة سيلتيك ورينجيرز (إسكتلندا)
- بوكا جونيورز وريفيربليت (الأرجنتين)
- الأهلي والزمالك (مصر)
- برشلونة وريـال مدريد (إسبانيا)
- أوليمبياكوس وباناثانيكوس (اليونان)
- جالاتاسراي وفينارخشة (تركيا)
- أرسنال وتوتنهام (إنجلترا)
- ليفربول ومانشستر يونايتد (إنجلترا)
- بروسيا دورتموند وشالكه (ألمانيا)
- ناسيونال وبينارول (أوروجواي)
- جريميو وإنترناسيونال (البرازيل)
- إنديبنديانتي وريسينج كلوب (الأرجنتين)
- ميلان وإنتر (إيطاليا)
- هايدوك سبليت ودينمو زغرب (كرواتيا)
- أياكس وفينوورد (هولندا)
- بارتيزان والنجم الأحمر (صربيا)
- فيليز موستار وزرينيسكي موستار (البوسنة والهرسك)
- مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (إنجلترا)
- فلامينجو وفلومينسي (البرازيل)
- جوادالاخارا وكلوب أمريكا (المكسيك)
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