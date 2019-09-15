توقف ريال مدريد الاسباني عن اتلتيكو

الأحد 15 سبتمبر 2019
توقف ريال مدريد الإسباني عن أتلتيكو
قدم اورتين اودييجارد عرضًا ضد أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت ، وهو يثبت استعداده ليصبح نجمًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.
من المحتمل أن يحصل شاب ريال مدريد ، على سبيل الإعارة من ريال سوسيداد ، على دقائق منتظمة في دوري الدرجة الأولى الأسباني. كان شاب مدريد أحد أفضل لاعبي لا ريال حتى الآن هذا الموسم ، من الهدف الحاسم في ريال مايوركا إلى عرضه الرائع في موطن لأتليتي يوم السبت.
أعجبت الكثير من الوجوه الجديدة ضد لوي بلانكوس ، لكن لا شيء أكثر من اودييجارد شارك في جميع أنحاء الملعب ، وازدادت مساهمته الهجومية فقط بعد أن ارتدت اللعبة.
سان سيباستيان على صفقة قرض مدتها سنتان ، ولكن هناك بالفعل بعض التكهنات بأن الاتفاق قد يتم خفضه في نهاية حملة 2019/20 من أجل إعادته إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو. الموسم لا يزال طويلاً ، و سوف ترغب اودييجارد في مواصلة التأثير لما تبقى من الحملة.
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