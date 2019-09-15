شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على ملاعب ومواعيد الدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الجهات الأمنية لاعتماد جدول الدوري الجديد وإرساله إلى أندية الممتاز الـ18. ومن المقرر أن ينطلق قطار بطولة الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري ولم يحدد بعد موعد إنتهاءه الرسمي. فيما ينتظر مسئولو الجبلاية رد الجهات الأمنية على الملاعب المحددة و المواعيد الخاصة بمباريات الدورى من أجل اعتماده و إرساله للأندية. ويواجه الأهلي نظيره الزمالك فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز للدور الأول و الجولة 21 للدور الثاني. ويشارك 18 ناديا فى النسخة الجديدة للدوري 2019 - 2020 وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة. وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى: Advertisements المقاولون العرب مع طلائع الجيش المقاصة مع أسوان إنبى مع بيراميدز حرس الحدود مع المصرى الإسماعيلى مع الجونة اف سى مصر مع الانتاج الحربى.

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