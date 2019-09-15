شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الاول .. المصري يتقدم بثلاثية أمام بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أضاع لاعبى المصرى أكثر من فرصة هدف محقق ، عن طريق محمود وادى ، و الذى وصل بالكرة الى مرمى الفريق الزنجبارى ، اكثر من مرة ، إلا أنها خرجت بجوار القائم ، و لكرة ولم يكتفى وادى بالتسديدة بل استطاع أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.
وتداخل محمود وادى مع أحد لاعبى الفريق الزنجبارى ليحصل على إنذار فى الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول .
ويلعب المصرى مباراة مالندى بتشكيل ، مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى.
ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.
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