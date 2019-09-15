شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الاول .. المصري يتقدم بثلاثية أمام بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى و مالندى بطل زنجبار المقامة حالياً بستاد عمان ، بتنزانيا في دور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية بتقدم فريق المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف .

و أضاع لاعبى المصرى أكثر من فرصة هدف محقق ، عن طريق محمود وادى ، و الذى وصل بالكرة الى مرمى الفريق الزنجبارى ، اكثر من مرة ، إلا أنها خرجت بجوار القائم ، و لكرة ولم يكتفى وادى بالتسديدة بل استطاع أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.

سجل الأهداف للمصرى محمود وادى فى الدقيقة 27، و حسن على هدفان فى الدقيقة 33 و 39 ، وسجل لاعب ماليندى الهدف فى الدقيقة 43

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وتداخل محمود وادى مع أحد لاعبى الفريق الزنجبارى ليحصل على إنذار فى الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول .

ويلعب المصرى مباراة مالندى بتشكيل ، مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى.

ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.