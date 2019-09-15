شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي السعودية وعمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قد اجتمع مع بندر باصريح المدير الفني للمنتخب السعودي للتنسيق حول المباراة المرتقبة بين المنتخبينالتى ستقام يوم 26 من الشهر الجارى.
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