شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي السعودية وعمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لمنتخب الشباب عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل ولمدة عشرة أيام، والذي يتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

وتضم قائمة منتخب الشباب 22 لاعبا هم :"حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)".

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قد اجتمع مع بندر باصريح المدير الفني للمنتخب السعودي للتنسيق حول المباراة المرتقبة بين المنتخبينالتى ستقام يوم 26 من الشهر الجارى.