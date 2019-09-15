شكرا لقرائتكم المصري يتقدم على بطل زنجبار بهدفين في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز محمود وادى لاعب فريق المصرى أول أهداف فريقه فى مرمى ماليندى الزنجبارى فى ذهاب دور ال32 التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بالدقيقة 27 من أحداث المباراة، كما أضاف حسن على الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ويلعب المصرى، مباراة مالندى بتشكيل مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واوستن اموتو.

وحصل وادى على إنذار فى الدقيقة 24 من أحداث اللقاء بعد التداخل مع لاعبى الفريق الزنجبارى ، فى إحدى الكرات بالقرب من منطقة الجزاء .

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جاء هدف محمود وادى ، لتعويض الاهداف المهدرة التى أضاعها اللاعب على فريقه البورسعيدى ، حيث كاد أن يسجل هدف لفريقه فى مرمى الفريق الزنجبارى من تسديدة قوية تصدى لها الحارس وأمسك الكرة ولم يكتفى وادى بالتسديدة بل استطاع أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.