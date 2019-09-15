شكرا لقرائتكم تشكيل المصري أمام بطل زنجبار بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل الفريق المقرر أن يخوض به مباراة اليوم امام مالندى بطل زنجبار، فى اللقاء الذى يقام بعد قليل بستاد عمان، بتنزانيا فى ضربة البداية بالكونفدرالية الأفريقية.

وضم التشكيل كلا من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وإسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، وعمر كمال، وفريد شوقى وايزى ايميكا، وسعيد سمبورى، واسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من احمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، واحمد ياسر، حسين رجب، واستن اموتو.

ويعد سوء أرضية الملعب، أحد الأزمات التى يسعى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال للتغلب عليها، حيث ستقام المباراة على ملعب النجيل الصناعى، وهو ما سيسبب أزمة قوية للاعبين، خاصة فى ظل حرارة الجو المرتفعة الذى سيزيد من الضغوط والتأثير السلبى على اللاعبين داخل الملعب.