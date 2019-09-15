شكرا لقرائتكم المصري يهدر فرصا محققة أمام ماليندى بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدر لاعبى فريق المصرى أكثر من فرصة محققة أمام ماليندى بطل زنجبار فى المباراة التى تجمع الفريقان حالياً باستاد عمان، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب المصرى، مباراة مالندى بتشكيل مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واوستن اموتو.

وكاد محمود وادى لاعب الفريق البورسعيدى أن يسحل هدف التقدم لفريقه فى مرمى الفريق الزنجبارى من تسديدة قوية تصدى لها الحارس وأمسك الكرة ولم يكتفى وادى بالتسديدة بل استطاع أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.