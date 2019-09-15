صلاح محسن مرشح لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري...

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صلاح محسن يتألق أمام كانو سبورت
صلاح مُرشح لتعويض أزارو
صلاح محسن يعيش حالة من التركيز فى الأهلى
صلاح محسن أكد أنه يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك، مبدياً سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي ساهم بشكل كبير في استعادة لياقته الفنية والبدنية.
وتحدث اللاعب عن زملائه في نفس المركز، مؤكدًا أن مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي، موجهاً الشكر لجمهور الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.
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