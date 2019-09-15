شكرا لقرائتكم صلاح محسن مرشح لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات صلاح محسن مهاجم الأهلى مرشحاً لقيادة هجوم فريقه بشكل أساسي فى مواجهة الزمالك، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل والتي تأتى على كأس السوبر المحلي.

صلاح محسن يتألق أمام كانو سبورت

ظهر صلاح محسن بشكل لافت فى مواجهة الأهلي وكانو سبورت، ونجح فى إحراز الهدف الأول فى فوز فريقه بثنائية نظيفة على بطل غينيا الاستوائية، فى المواجهة التي أقيمت أمس السبت والتي جاءت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

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صلاح مُرشح لتعويض أزارو

ويدرس السويسري رينيه فايلر الدفع بصلاح محسن حال استمرار اصابة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأساسي وستكون مشاركته على حساب مروان محسن، الذي لم يقدم أفضل مستوياته بعد مشاركته فى مواجهة بطل غينيا.



صلاح محسن يعيش حالة من التركيز فى الأهلى

صلاح محسن أكد أنه يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك، مبدياً سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي ساهم بشكل كبير في استعادة لياقته الفنية والبدنية.

وتحدث اللاعب عن زملائه في نفس المركز، مؤكدًا أن مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي، موجهاً الشكر لجمهور الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.