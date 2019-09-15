شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه جينيراسيون السنغالى 29 سبتمبر الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادى الزمالك، موعد مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجارى.

وسقط الزمالك فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالأمس فى السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف فى لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

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وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال فى الخامسة من مساء غد الاثنين، لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه بعثة أبناء ميت عقبة فى الحادية عشر من مساء اليوم الأحد إلى أديس أبابا عبر الخطوط المغربية ثم ستصل إلى القاهرة فى الخامسة من مساء الغد على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات بعد غد الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد برج العرب.