شكرا لقرائتكم أسوان يحاول خطف نجل أسامة نبيه من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى أسوان بعرض إلى نادى الزمالك لاستعارة يوسف أسامة نبيه لاعب الشباب بالقلعة البيضاء ونجل أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق. وينوي الزمالك قبول العرض بغرض اتاحة الفرصة امام اللاعب للاحتكاك والمشاركة فى الدورى فى ظل أنخفاض فرص مشاركته مع فريق الزمالك هذا الموسم. Advertisements وأبدي مجدى عبد العاطى إعجابه بيوسف أسامة نبيه ، وطلب من إدارة ناديه ضمه هذا الموسم لتدعيم صفوفه خاصة وانه سيتم قيده تحت السن فى قطاع الناشئين.

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