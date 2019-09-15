شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المفترض أن يكون 24 من شهر سبتمبر الجارى هو الموعد الأقرب لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال فى الخامسة من مساء غدا الإثنين، لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه بعثة أبناء ميت عقبة فى الحادية عشر من مساء اليوم الأحد إلى أديس أبابا عبر الخطوط المغربية ثم ستصل إلى القاهرة فى الخامسة من مساء الغد على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات بعد غد الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد برج العرب.

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ويعد هذا الموعد هو الأقرب لمباراة الزمالك مع زعيم الثغر فى ظل ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة مع الأهلى يوم الجمعة القادمة التى توافق 20 من شهر سبتمبر الجارى حيث يرتبط الأبيض أيضاً بلقاء العودة مع جينيراسيون فوت السنغالى، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم بالأمس في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

ويرتبط الاتحاد السكندرى بمواجهة مع العربى الكويتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى أيضاً فى البطولة العربية للأندية وفاز الاتحاد على الفريق الكويتى على أرضه فى الذهاب بهدف دون رد ليسهل من مهمته فى العودة لذلك وفقا لمصدر بالزمالك فإن الموعد الأقرب لمباراة الفريقان بالدورى إن تكون يوم 24 من الشهر الجارى وهو الموافق يوم الثلاثاء بعد القادم حيث ينتظر الناديين إخطار رسمى من لجنة المسابقات بشأن المسألة.