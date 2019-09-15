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أهلي جدة يقيل مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أقالت إدارة أهلي جدة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من منصبه عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس للمحترفين يوم السبت.

وتعاقد الأهلاويون مع المدرب الكرواتي الذي سبق أن درب الاتفاق في الدوري السعودي قبل نحو 3 أشهر وتحديداً في شهر يونيو الماضي.

وتلقى أهلي جدة خسارته الأولى مع برانكو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، قبل أن يفوز إياباً بهدف لم يكن كافياً لمواصلة المشوار في المسابقة القارية.

وعلى صعيد الدوري، تعادل الأهلي في مباراته الأولى مع العدالة 1-1، وفي المباراة الثانية خطف فوزاً صعباً من الاتفاق بهدفين مقابل هدف قبل الخسارة على ملعبه أمام الوحدة 2-1.

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