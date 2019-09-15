اخبار الرياضه

إيبار يخسر أمام إسبانيول ويواصل نتائجه السيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إيبار يخسر أمام إسبانيول ويواصل نتائجه السيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إيبار نتائجه السيئة في لكرة القدم وسقط في فخ الهزيمة 1 - 2 أمام ضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الرابعة من المسابقة ليتأزم موقفه مبكرا في مؤخرة جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل إيفان راميس هدف التقدم لإيبار في الدقيقة 58، ولكن اسبانيول رد بقوة وأحرز هدفين عن طريق فاكوندو فيريرا وإستيبان غرانيرو في الدقيقتين 76 و79.

وتخلص إسبانيول من دوامة النتائج الهزيلة وحقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقفز إلى المركز السادس عشر وتجمد رصيد إيبار عند نقطة واحدة من أربع مباريات ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه البرازيلي نالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيبار يخسر أمام إسبانيول ويواصل نتائجه السيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا