إيبار يخسر أمام إسبانيول ويواصل نتائجه السيئة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إيبار نتائجه السيئة في الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ الهزيمة 1 - 2 أمام ضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الرابعة من المسابقة ليتأزم موقفه مبكرا في مؤخرة جدول المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل إيفان راميس هدف التقدم لإيبار في الدقيقة 58، ولكن اسبانيول رد بقوة وأحرز هدفين عن طريق فاكوندو فيريرا وإستيبان غرانيرو في الدقيقتين 76 و79.
وتخلص إسبانيول من دوامة النتائج الهزيلة وحقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقفز إلى المركز السادس عشر وتجمد رصيد إيبار عند نقطة واحدة من أربع مباريات ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه البرازيلي نالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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