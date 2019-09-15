شكرا لقرائتكم غوارديولا: سيتي لا يمكنه الانتصار في جميع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أهمية الهزيمة المفاجئة 3-2 أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنه ببساطة لا يمكن توقع انتصار ناديه في كل جولة.

وتفوق فريق غوارديولا على ليفربول بفارق نقطة وحيدة لينال لقب الدوري بعد الانتصار في آخر 14 جولة، لكن بعد خمس جولات من الموسم الجديد يتأخر سيتي بفارق خمس نقاط عن فريق يورغن كلوب الذي فاز بكل مبارياته هذا الموسم.

وقال غوارديولا بعد الهزيمة: لا يمكن أن يتوقع الناس منّا أن نفوز ونحصد 100 نقطة طوال الوقت. سنتمكن من التعافي الآن وسنعود قريباً.

Advertisements

وفاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة الموسم الماضي وخسر مرتين ولم يتعرض لأي هزيمة في الدوري منذ التعثر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في 29 يناير، وقبل ذلك بموسم واحد حقق سيتي إنجازا بحصد 100 نقطة وخسر مباراتين فقط وأنهى الدوري بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه.

وقال المدرب الإسباني الذي يشعر أن النتيجة لم تعبر عن اللقاء: أحيانا تحدث مثل هذه المباريات إذ حصلنا على الفرص للتسجيل لكننا لم نسجل لذا أوجه التهنئة إلى نوريتش.

وكما جرت العادة هيمن سيتي على الاستحواذ على الكرة بنسبة 69 بالمئة وسدد ثماني مرات على المرمى بينما أحرز نوريتش من محاولاته الثلاث على المرمى، وأضاف غوارديولا في كرة القدم: صنعنا عددا أكبر من الفرص بينما حصل المنافس على ثلاث أو أربع فرص وسجل ثلاثة أهداف.

وجاء الهدف الثالث الحاسم لنوريتش بعدما تأخر المدافع نيكولاس أوتامندي في تمرير أو تشتيت الكرة داخل منطقة جزائه لتصل في النهاية إلى تيمو بوكي ويهز الشباك.

وفي ظل غياب المدافع الفرنسي إيمريك لابورت بسبب الإصابة، وإمكانية استمرار ذلك لمدة ستة أشهر، فإن سيتي أشرك جون ستونز والأرجنتيني أوتامندي معا في مركز قلب الدفاع ونادرا ما ظهر الفريق بالصلابة المطلوبة يوم السبت.

ومع رحيل فينسن كومباني عن النادي وعدم التعاقد مع بديل فإن سيتي يملك القليل من البدائل في الخط الخلفي لكن غوارديولا أكد ثقته في ستونز وأوتامندي، وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: لعب جون ونيكولاس معا في مرات عديدة وهما جزء مهم مما تحقق لكن كومباني الآن في بلجيكا وتعرض لابورت للإصابة. هما المتاحان من الدفاع في الوقت الحالي.