شكرا لقرائتكم فوز كبير لبرشلونة على فالنسيا.. وأنسو فاتي يدخل التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب برشلونة مجددا على غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي للإصابة وحقق فوزا ساحقا 5 - 2 على ضيفه فالنسيا يوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم لينتزع برشلونة المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

وقدم برشلونة أفضل مباراة له في المسابقة هذا الموسم حتى الآن وانتزع فوزا مستحقا على ضيفه الذي أظهر بعض الندية في فترات قليلة من المباراة التي سيطر عليها برشلونة بشكل شبه تام.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع وتجمد رصيد فالنسيا عند أربع نقاط وثأر برشلونة لهزيمته 1 - 2 أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي ونال الفريق دفعة معنوية هائلة في مرحلة مبكرة من المسابقة.

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ولم تقتصر مكاسب برشلونة في هذه المباراة على الفوز الكبير وإنما امتدت إلى العناصر المتميزة التي تركت بصمتها في المباراة حيث تألق اللاعب الناشئ أنسو فاتي والنجم الهولندي الشاب فرنكي دي يونغ كما عاد لويس سواريز بقوة إلى صفوف الفريق وسجل هدفين بعدما أبعدته الإصابة في الفترة الماضية.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما فاتي ودي يونغ في الدقيقتين الثانية والسابعة مقابل هدف سجله كيفن غاميرو في الدقيقة 27، وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل ويصنع بمباراة واحدة في تاريخ الدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني ، ومع نزول سواريز بديلا في الدقيقة 60 ، أمطر برشلونة شباك ضيفه بثلاثة أهداف سجلها جيرارد بيكيه في الدقيقة 51 وسواريز في الدقيقتين 61 و82 فيما سجل ماكسي غوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.