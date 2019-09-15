صلاح محسن يعلن عن مهاجم مصر الأول.. ويؤكد: مواجهة كانو سبورت كانت صعبة والفوز بالسوبر بداية جديدة للموسم

حقق النادي الأهلي مساء أمس السبت فوزًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وسجل صلاح محسن الهدف الأول قبل تعزيز وليد سليمان تقدم الأحمر بالهدف الثاني.

وتحدث صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك، كما أوضح كيف ساهم المنتخب الأولمبي في تألقه مع الفريق الأحمر.

مباراة صعبة

وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وسجل صلاح محسن الهدف الأول قبل تعزيز وليد سليمان تقدم الأحمر بالهدف الثاني.

وقال محسن خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة كانو سبورت كانت صعبة، ولكن الفريق نجح في حسم الفوز لصالحه وحقق هدفه من المباراة".

المنتخب الأولمبي

وأضاف: "الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك التي نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد".

وتابع: "استعدت جزء كبير من مستواي خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي ساهم بشكل كبير في استعادة ليقاته الفنية والبدنية".

مهاجم مصر الأول

وعن المنافسة مع مروان محسن ووليد أزارو قال مهاجم الأهلي: "مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي".

وواصل: "الجميع يركز حاليا في مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى في الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التي يشارك فيها الفريق".

رسالة شكر للجماهير

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وأتم محسن حديثه موجهًا الشكر للجماهير الحمراء بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم وأنه بشكل شخصي يسعى لتحقيق طموحاته في الموسم المقبل والتركيز بشدة في المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

فوز الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا هامًا على نظيره كانو سبورت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ذهاب منافسات الدور الـ 32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مواجهة كانوسبورت، هي المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة فايلر، والتي استكشف فيها المدرب الأجواء الإفريقية ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رقم قياسي جديد

وبفوز الأهلي على مضيفه كانو سبورت، يسجل فايلر رقم جديد في سجل أرقام القلعة الحمراء بتحقيقه الفوز الأول خارج الديار من 17/8 /2018 أي حوالي 393 يومًا.

وكان الأهلي قد حقق أخر فوز له خارج الديار أمام فريق الترجي التونسي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق السابق.

وفاز المارد الأحمر على نظيره الترجي في اللقاء الذي أقيم بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 218 والتي وصل الأهلي للنهائي ولكنه فشل من تحقيق اللقب لحساب الفريق التونسي.

وسجل أزارو هدف فوز الأهلي الأخير خارج الديار، في اللقاء الذي انتهى بهدف وحيد، أودعه اللاعب المغربي في شباك معز بن شريفية.

وكان الأهلي قد فشل في تحقيق أي فوز إفريقيًا خارج الديار طوال فترة تولي الأوروجواياني مارتن لاسارتي، القيادة الفنية للفريق، ليعود فايلر ليحقق أول فوز للمارد الأحمر في القارة السمراء بعد فترة غياب طويلة.