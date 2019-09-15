المصرى يتقدم على ماليندى الزنجبارى بهدفين فى بطولة الكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق المصرى بهدفين فى مرمى ماليندى الزنجبارى فى ذهاب دور ال32 التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
جاء هدف محمود وادى الأول فى الدقيقة 27 ، بينما أحرز حسن على الهدف الثانى فى الدقيقة 33.
واستطاع وادى أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر.
ويلعب المصرى، مباراة مالندى بتشكيل مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واوستن اموتو.
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