شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. المصرى يُهدر مجموعة أهداف أمام ماليندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع لاعبو فريق المصرى أكثر من فرصة هدف محقق أمام ماليندى بطل زنجبار فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً باستاد عمان، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية.

وكاد محمود وادى لاعب الفريق البورسعيدى أن يسحل هدف التقدم لفريقه فى مرمى الفريق الزنجبارى من تسديدة قوية تصدى لها الحارس وأمسك الكرة ولم يكتفى وادى بالتسديدة بل استطاع أن يصل للمرمى مرة اخرى، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر لتمر أول ربع ساعة بالتعادل السلبى.

ويلعب المصرى مباراة مالندى بتشكيل مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وفريد شوقى وإيزى إيميكا، وسعيد سمبورى، وإسلام عطية، وحسن على، ومحمود وادى ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، ومحمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، وأحمد ياسر، حسين رجب، واوستن اموتو.