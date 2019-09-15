شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب استعارة نجل أسامة نبيه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك عرضاً من أسوان لاستعارة يوسف أسامة نبيه لاعب الشباب بالقلعة البيضاء ونجل أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق. ويدرس الزمالك قبول العرض لإتاحة الفرصة أمام اللاعب للمشاركة فى الدورى فى ظل انخفاض فرص مشاركته مع الزمالك هذا الموسم. وكان مجدى عبد العاطى قد أبدى إعجابه بيوسف أسامة نبيه، وطلب من إدارة ناديه ضمه هذا الموسم لتدعيم صفوفه خاصة أنه سيتم قيده تحت السن فى قطاع الناشئين.

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