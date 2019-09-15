شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأحمد حاتم أبرز الحضور فى مؤتمر بطولة CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر بطولة العالم لسيدات الاسكواش وبطولة CIB للرجال بالأهرامات، وانطلقت فعاليات المؤتمر بالنشيد الوطنى، وذلك فى أحد الفنادق الكبرى.

وحضر المؤتمر كل من، رئيس مجلس إدارة IEvents وحازم إمام نجم الزمالك والنجم أحمد حاتم وكريم درويش رئيس قطاع الاسكواش فى وادى دجلة وبطل العالم السابق.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، منهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالى مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية، 185 ألف دولار.

من جهته أكد حسين أباظة، عضو مجلس ادارة CIB ، أن مصر تعيش فى العصر الذهبى للاسكواش فى جميع المراحل، مشيرا إلى أن اهتمام cib كان قائما على أن تكون مصر رائدة فى الاسكواش لعشر سنوات مقبلة على الأقل، شاركنا أكاديمية درويش بوادى دجلة التى تمتلك اكبر قاعدة ناشئين لتأسيس أبطال جدد، مشيرا إلى أن لاعبى الاسكواش أحسن سفراء لمصر.

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