شكرا لقرائتكم خبر عن 29 سبتمبر موعداً لمواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسؤولو نادى الزمالك الأحد 29 سبتمبر الجارى موعداً لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذى أقيم بالأمس فى السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف فى لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

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وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال فى الخامسة مساء غد، الاثنين، لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران، حيث ستتوجه بعثة أبناء ميت عقبة فى الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد إلى أديس أبابا عبر الخطوط المغربية ثم ستصل إلى القاهرة فى الخامسة مساء الغد على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات بعد غد الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى المباراة التى ستقام الجمعة المقبل على استاد برج العرب.